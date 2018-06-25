Melih Gökçek, Portakal ile Küçükkaya'yı ti'ye aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçiminde oyların yüzde 52'sini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.



FOX TV'de seçim yayını yapan sunucular Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, çıkan sonuçla yine hüsrana uğradılar. Her seçim gününde olduğu gibi gülerek başladıkları yayını üzülerek kapatan Portakal ile Küçükkaya'yı, Melih Gökçek de ti'ye aldı.



Gökçek Twitter hesabından, Portakal ile Küçükkaya'nın gülen ve düşen yüzünü paylaşıp, 'Güne böyle başladılar yiğitler... Ama seçim sonunda bu yüzleri görünce insanın içi parçalanıyor. Canlarım benim' ifadelerini kullandı.



İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:









Kaynak : Beyaz Gazete Özel