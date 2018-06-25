CHP hala hayallerde... Seçmen, Tuncay Özkan'a fena patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde oyların yüzde 52'sini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.



Erdoğan'ın kazanmasıyla büyük hüsran yaşayan CHP'liler hala hayal kurmaya devam ediyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, seçimlerin ardından CHP'nin yeni hayallerini anlattı.



Özkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye'nin sorunlarının çözümü için CHP olarak daha büyük bir mücadeleyi inanç ve kararlılıkla yaratacağız. Dilimizi, yapımızı yenileyeceğiz. Kazanmak için, çocuklarımız için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Yılgınlık yok. Haklıyız. Umudumuz gücümüzdür. Çok güçlüyüz! ifadelerini kullandı.







Özkan'ın bu paylaşımının altına ise takipçilerinden, 'Çocukluğumdan beri aynı hikayeyi dinliyorum' şeklinde yorumlar geldi.



İşte o tepkilerden bazıları:





















Kaynak : Beyaz Gazete Özel