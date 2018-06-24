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Oy pusulaların bulunduğu yerde yangın..

Niğde Adliyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Nezarethanede çıkan yangına müdahale ediliyor.

3. Sayfa / 24 Haziran 2018 Pazar 19:25
Oy pusulaların bulunduğu yerde yangın..

Adliyenin oy pusulalarının teslim işlemlerinin yapıldığı yerin alt katındaki bodrum katta bulunan nezarethanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen seçim görevlileri, pencerelerin demir parmaklıkları kesilerek tahliye edildi.

Seçim işlemlerinin yapıldığı yerin kapısı kilitlendi. Daha sonra, oy pusulalarının bulunduğu torbalar, seçim görevlileri nezaretinde binadan çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 
Kaynak : AA

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