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O ilimizde sel faciası

Bartın’da, gece saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yollarda su dere yatağına dönerken, bazı iş yerlerini ve bodrum katlarını su bastı.

Yaşam / 24 Haziran 2018 Pazar 02:22
O ilimizde sel faciası
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Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Bazı yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Rögarların taşması nedeniyle kent merkezi ile bölge yolları Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu üzerinde biriken sularda araçlar güçlükle ilerledi. Aşırı yağış sonrasında bazı iş yerini ve bodrum katlarını sular bastı.



İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri ile belediye ekipleri su ve molozlar nedeniyle ulaşımın aksadığı kent merkezi Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçe yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden aniden bastıran şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen olumsuzlar karşısında kriz masası oluşturduklarını ve görevli bütün personeli göreve çağırdıklarını söyledi.

Kaynak : İHA

KarayollarıBelediye Başkanı


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