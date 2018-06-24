Fatih Portakal'ı TT yapan seçim açıklaması: İlk kez oluyor!

24 Haziran genel seçim sonuçları için geri sayım başladığı saatlerde Twitter Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamayla hareketlendi. Fatih Portakal'ın açıklaması seçim sonuçlarını yayınlayan resmi kuruluş Anadolu Ajansı'na yönelikti. Geçmiş yıllarda Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarına ilişkin ilk verileri seçim yasakları devam ederken basın kuruluşlarına ambargolu servis ettiğini hatırlatan Portakal, bu yıl bunu yapmıyorlar 'bu bir ilk' dedi.



Portakal şu ifadeleri kullandı:



'Daha önceki seçimlerde Anadolu Ajansı sonuçları açıklardı ancak biz YSK'nın yasakları sebebiyle sonuçları açıklayamazdık. Bu seçimlerde bir ilk oluyor Anadolu Ajansı'da sonuçları saat 18:00 olmasına rağmen sonuçları aktarmıyor. Sanırım onlarda kontrollü davranıyor.'



PORTAKAL'IN İDDİASI SONRASI AA'DAN AÇIKLAMA



Anadolu Ajansı'nın Portakal'ın iddiası sonrası yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına ilişkin yayınları, saat 18.30 itibarıyla abonelere duyurulacağını açıkladı.



Ajanstan yapılan açıklamada, 'Yüksek Seçim Kurulunun kararı uyarınca seçimlere yönelik yayın yasakları devam etmektedir. Verdiğimiz sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı olarak ambargolu şekilde servis edilmektedir.YSK'nın yayın yasağını kaldırma saatine kadar, bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır' denildi.



ACİL DURUM TELEFONLARINI YAYINLADI



Fatih Portakal seçim günü Twitter'dan yaptığı açıklamalarla da dikkatlerini üzerine çekmişti. Portakal takipçilerine CHP, Saadet Partisi, İyi Parti HDP'nin seçim acil irtibat numaralarını paylaştı. Portakal'ın AK Parti ve MHP'nin numaralarını paylaşmaması Twitter'da tepkiye neden oldu. İşte Portakal'ın o açıklaması...





