Muharrem İnce'nin son mitingi İstanbul Maltepe'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi İstanbul'da.



Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda halka hitap eden Muharrem İnce, 'Gözler, sözler, meydanlar yalana söylemiyorsa, sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu' dedi.



Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle...



'Meydanlarda geleceklerden söz eden bir cumhurbaşkanı, nano teknoloji diyen, sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı. Kıraathane dğeil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. Bedava kek değil aş diyen bir cumhurbaşkanı. İlk 7 gün içinde başlayıp 100 gün içinde bitireceklerim, 500 günde yapacaklarım ve 5 yılda yapacaklarım her birini tek tek anlatıyorum.'



'Spordan siyaseti arındıracağız. Futbol takımlarının seçimine karışmayacağız. Federasyonu yönetmeye kalkmayacağz. Hemen Passolig'i kaldıracağım'



'Askeri okulları başka Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere hemen açacağım'



'Kendileri afiş yaptırıyor altına CHP yazdırıyor başörtünü kaldıracağım diyor. Bunlar ahlaksız. Sana söz veriyorum başörtüsünü ister evde, ister devlet dairesinde tak, Benim böyle bir sorunum hiç olmadı'



'Seçilir seçilmez Avrupa'daki başkentleri gezeceğim. AB ile ilgil müzakereleri hızlandıracağız'



'Bölünen universiteleri hemen birleştireceğim'



'100 gün içinde Denizli'de Bursa'da ve İstanbul'da moda tekstil atölyesi kuracağız'



'TÜRKSAT frekansına sabotaj varmış. Erdoğan gidiyorsan iki dakika delikanlı ol.'



'Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak, dolar, euro yükselecek, beton ekonomisi devam edecek, Suriyeliler gelmeye devam edecek. Devlette şatafat devam edecek. Telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. İnce kazanırsa yarın akşam üretim artacak, dolar düşecek, faizler, euro inecek. İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak vatandaş değil. İnce kazanırsa İstanbul'un bütün parklarında çocuklarımıza gençlerimize uyuşturucu satıyorlar, kökünü kazıyacağız'



'Marmaray'ı ben yaptım diyor ya ilk imzasını atan MHP'li Enis Öksüz'dür. Onlar DÜnya Bankası kredisiyle yapacaksı Erdoğan bunu değiştirdi yap-işlet-devret ile yaptı. Mesela 3.havaalanı Silivri tarafına yapılacaktı rant uğruna yeri değiştirildi. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden ne istiyorsun? Orayı da saray yapacakmış kendisine. Cumhurbaşkanı olduğumda ankara'daki sarayı öğrencilere vereceğim. İstanbul'daki onun kullandığı sarayları üniversitelere vereceğim. Marmaris'taki 300 odalık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim'