Katil sürüsünün liderleri toplantı halindeyken vuruldu!

Irak, sınırın Suriye tarafındaki Hacin'de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Terör örgütü IŞİD'in lider kadrosunun toplantı yaptığı ev, F-16 savaş uçakları tarafından imha edildi.



Resmi açıklamaya göre, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındaki bazı isimlerin de yer aldığı 45 IŞİD teröristi öldü. Vurulan isimler arasında, Bağdadi'nin savaş konseyi yardımcısı ile medya emiri de var.



Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da hilafet ilan eden katil sürüsü, sonraki aylarda Irak ve Suriye topraklarının çoğunu işgal etmişti.



Irak ordu birlikleri ve uluslararası koalisyon, teröristleri dokuz ay süren büyük operasyonla Temmuz 2017'de Musul'dan çıkarmayı başardı. Örgüt yaklaşık üç yıl içinde Irak'taki topraklarının neredeyse tümünü kaybetti, yalnızca kimsenin yaşamadığı batıdaki çöl topraklarında militanlar var.



İç savaş ülkesi Suriye'de ise neredeyse Akdeniz kıyısına kadar yaklaşan örgüte ilk darbeyi Türkiye vurdu. Fırat Kalkanı Harekâtı'nı Ağustos 2016'da başlatan Türkiye, Cerablus-Azez hattını kısa sürede katillerden temizledi. IŞİD'in batıdaki kalesi El Bab ise Şubat 2017'de kurtarıldı.



IŞİD halihazırda Suriye-Irak sınırındaki kırsal kesimde iki ayrı alanı kontrol ediyor.



İRANLI GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ



Öte yandan, Suriye rejim güçleriyle birlikte hareket eden İranlı Tuğgeneral Şahroh Dayipur, bölgedeki Deyrizor iline bağlı Elbu Kemal kasabasında katıldığı bir operasyonda öldürüldü.



Ölüm haberini İran Devrim Muhafızları Ordusu duyurdu.



Elbu Kemal, IŞİD'den kurtarılan son yerlerden biriydi.



İranlı asker ve milisler, Suriye'de Beşar Esad güçleriyle birlikte savaşıyor.



5 KITA, 30'DAN FAZLA ÜLKE



Küresel terör örgütü IŞİD, son yıllarda Endonezya'dan İngiltere'ye, İsveç'ten Filipinler'e, ABD'den Avustralya'ya yeryüzünde 30'dan fazla ülkede saldırılar düzenledi. Sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.



Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.