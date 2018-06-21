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Kırmızı bültenle aranıyordu! O sapık Türkiye'ye iade edildi

Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi, kaçtığı Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Dünya / 21 Haziran 2018 Perşembe 11:02
Kırmızı bültenle aranıyordu! O sapık Türkiye'ye iade edildi

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi, kaçtığı Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan M.A'nın yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığının talebi doğrultusunda M.A. hakkında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bülten çıkartıldı.

Uluslararası seviyede aranan M.A, Bosna-Hersek'te yakalanarak 19 Haziran'da Türkiye'ye iade edildi.


Kaynak : AA

BitlisTürkiyeKırmızı BültenBosna Hersek


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