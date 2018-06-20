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Çankırı Pelin Yıllık'ı konuşuyor

Çankırı'dan milletvekili adayı olan Pelin Yıllık, çalışmalarıyla halkın takdirini topladı. Yıllık, ayrıca giyim kumaşıyla dikkatleri üzerine çekti.

Siyaset / 20 Haziran 2018 Çarşamba 17:20
Çankırı Pelin Yıllık'ı konuşuyor

Çankırı Milletvekili adayı Pelin Yılık gündem olmaya devam ediyor.

Samimi ve cana yakın tavırları ile Çankırı'nın sevgisini ve ilgisini üzerine toplayan milletvekili adayı Pelin Yılık son günlerde hanım efendiliği ile dikkatleri üzerine topladı.

Pelin Yılık, gittiği yerlerde samimi tavırları sergilerken halkın sevgilisi haline geldi.

Vatandaşların bir çoğu milletvekili adaylarının ismini bilmezken Çankırı'da ilk akla gelen isim Pelin Yılık oldu. 








Milletvekili


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