AFAD'tan öğretmenlere afete hazırlık eğitimi

Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan eğitimlerde katılımcılara, yapısal ve yapısal olmayan riskler, bu riskleri azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantasını hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak anlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığının her eğitim öğretim yılı sonunda düzenlediği mesleki çalışma programı çerçevesinde AFAD tarafından verilen eğitimlere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Kaynak : İHA