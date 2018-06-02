Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde

Melih Gökçek elindeki son Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim anketinin sonuçlarını Beyaz Tv canlı yayınında açıkladı.
Melih Gökçek Beyaz Tv'de Latif Şimşek'in sunduğu ‘Dinamit' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Gökçek canlı yayında elindeki son Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
ERDOĞAN ANKARA'DA AÇIK ARA ÖNDE
Ankara genelinde yaptırdığı seçim anketi sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde olduğunu açıklayan Melih Gökçek “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın oy oranı yüzde 53.30, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüze 25.64, İYİ PARTİ'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82, SP'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60, Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40” dedi.