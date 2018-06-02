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Erdoğan'dan yeni 'bedelli askerlik' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili soruya 'seçim sonrası oturup konuşacağız' dedi.

Güncel / 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:23
Erdoğan'dan yeni 'bedelli askerlik' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.

'UYGUNSA ÖNÜNÜ AÇARIZ'

Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; 'Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığım oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız' şeklinde cevap verdi.

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİN BAŞINDA KİM VAR?

Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

Nazlı ÇelikCumhurbaşkanıGenelkurmayBedelli AskerlikRecep Tayyip Erdoğan


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