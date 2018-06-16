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Suruç saldırısı ardından Meksika hatırlatması

Sabah yazarı Melih Altınok, Türkiye'nin Suruç saldırısını konuşurken Meksika'da da gündemin seçim suikastları olduğun yazdı.

Güncel / 16 Haziran 2018 Cumartesi 11:49
Suruç saldırısı ardından Meksika hatırlatması

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah yazarı Melih Altınok, Suruç saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. 'Bu kaçıncı Suruç?' diye soran Altınok, 7 Haziran ve 1 Kasım'da gerçekleşen saldırıları hatırlattı. Altınok, HDP mitinginde gerçekleşen saldırının partinin barajı geçmesinde etken olduğunu aktardı. 

Suruç'taki son saldırı ardından Başkan Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya işaret eden Altınok, savcılığın da olayın terör bağlantısı üzerinde durduğunu yazdı. Türkiye'nin Suruç saldırısını konuşurken Meksika'da da gündemin seçim suikastları olduğun yazan Altınok şöyle devam etti:

'Bu arada bizler Suruç'u konuşurken, Türkiye'den kilometrelerce ötedeki Meksika'da da mesele seçim suikastları ve cinayetleri.Zira Meksika'da temmuzda yapılacak devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri öncesinde suikasta kurban giden politikacı sayısı tam 114!'

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız

 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih Altınok


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