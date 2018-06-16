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Minik Kardeşlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yürek Isıtan Şarkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgilerini ifade etmek ve ona ulaşmak isteyen abla-kardeş, okudukları şarkıyla mest etti.

Siyaset / 16 Haziran 2018 Cumartesi 01:46
Minik Kardeşlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yürek Isıtan Şarkı
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Ankara’da yaşayan 13 yaşındaki Rana İrem Özcan ile 9 yaşındaki kardeşi Zeynep Erba Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı besledikleri sevgiyi göstermek için şiir yazıp, besteledi. Günlerce çalışan abla kardeş, sonunda kamera karşısına geçip, duygularını nağmelere döktü. Miniklerin saf sevgilerini olduğu gibi aktardıkları şarkı, dinleyenlerin yüreklerini ısıttı.

İmam hatip ortaokulunda eğitimine devam eden Rana İrem’in şarkı söylemeye ilgi duyduğunu ve şiir yazıp, okuma üzerine okulunda dereceleri olduğunu belirten baba Uğur Özcan, “Şarkının şiirini büyük ölçüde çocuklar yazdı, biz de bazı yerlerde ufak desteklerde bulunduk. Özellikle Rana İrem’in şarkı söylemek ve şiir yazıp, okumak üzerine ilgisi var. Necip Fazıl’ın şiirlerini çok güzel okuyor. 10 kez şiir yarışmalarında dereceye girdi” diye konuştu.

Kızlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmeyi çok istediğini aktaran Özcan, seslerini Erdoğan’a duyurabilmek için bu yolu denediklerini söyledi.

Kaynak : İHA

KameraCumhurbaşkanı


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