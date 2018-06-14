USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

TSK acı haberi verdi: 1 şehit, 4 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri Çukurca’da bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Güncel / 14 Haziran 2018 Perşembe 14:07
TSK acı haberi verdi: 1 şehit, 4 yaralı

TSK'dan yapılan açıklamada, '14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri Çukurca'da bulunan bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır' denildi.

Saldırının yapıldığı bölgenin derhal ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

ŞehitBaşsağlığıTürk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüSilahlı Saldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı