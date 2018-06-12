Muharrem İnce’nin eşinden Başak Demirtaş’a ziyaret

Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda miting düzenleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kürt sorunuyla ilgili mesajlar verdi.



Mitingde zaman zaman cezaevindeki HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş lehine slogan atılırken, HDP bayrakları da yer aldığı görüldü.



Miting sırasında Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce, merkez Kayapınar ilçesinde oturan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından İnce, Muharrem İnce'nin Ankara'da bir programa yetişmesi gerektiğini söyledi.



İnsani bir görüşme yaptıklarını dile getiren İnce, 'O miting yaparken ben bu boşluğu değerlendirdim. Başak Hanımla kısa bir görüşmemiz oldu. Gayet güzel geçti. Bu siyasi bir görüşme değildi.



Bir kadın ve öğretmen dayanışması şeklinde yaptık. Sayın Emine Hanım da aynı durumda olsa onu da ziyaret ederdim bir kadın olarak. Sayın Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Hanım da aynı durumda olsaydı onu da ziyaret ederdik. Gayet güzel sohbet ettik.”







Başak Demirtaş da görüşmeyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.



Demirtaş, “Siyaset düşmanlıkları değil, dostlukları büyütmelidir. Seçimlerden sonra da herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Her şey oy değildir, oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz. Ülkü Hanım ve Gaye Hanım'a, dayanışma ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

