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Müge Anlı'da bugün bir mucize gerçekleşti!

4 yaşında terk edilen genç Nurten Karademir, 23 yıl sonra ailesini Müge Anlı'da buldu.

Televizyon / 11 Haziran 2018 Pazartesi 11:43
Müge Anlı'da bugün bir mucize gerçekleşti!
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün duygusal alar yaşandı.

4 yaşında terk edilen Nurten Karademir, 23 yıl sonra ailesini buldu. Büyük kavuşma canlı yayında gerçekleşti.

İlk olarak halasıyla buluşan Nurten Karademir, hiç tanımadığı üç kardeşiyle de 23 yıl sonra canlı yayında kavuştu.

Stüdyoda gözyaşları sel oldu. 
-Video-
Mucize Müge Anlı'da gerçekleşti! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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