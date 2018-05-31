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ŞOK! Cumhuriyet cumhuriyetçileri unuttu

HDP'ye çalışan Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyetçileri unuttu mu?

Güncel / 31 Mayıs 2018 Perşembe 15:14
ŞOK! Cumhuriyet cumhuriyetçileri unuttu

Habertürk yazarı Oray Eğin Cumhuriyet gazetesi hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Gazetenin pazar günkü ekinin kapağını HDP afişi olarak çıkardığını söyleyen Oray Eğin Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyetçileri unuttuğunu ifade etti.

İşte Oray Eğin'in yazısındaki o bölüm; 

HERKES VAR AMA...
PAZAR günkü ekinin kapağı yine bir HDP afişi olarak çıkan Cumhuriyet Gazetesi, seçimin nabzını tutmak için yazarları sahaya yolluyor. Her yazar farklı bir kesimin arasından yazacak; kadınlar, Kürtler, milliyetçiler, sosyalistler...

Cumhuriyet her kesimin nabzını tutuyor da bir kesimi unutmuş gibi: Cumhuriyetçilerin... Ya da artık gazete bu kesimi hiç önemsemiyor. 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhuriyetOray EginCumhuriyet GazetesiHabertürk


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