Canan Karatay çılgına döndü: Dellendirmeyin beni

Canlı yayında Ramazan ayında oruç tutanlar için iftar ve sahurda yenilecek besinlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay yine çok çıkışlar yaparken bir izleyicinin sorduğu soruya da ilginç bir tepki verdi.



DELLENDİRMEYİN BENİ!



Karatay, bir izleyicinin ‘kan gruplarına göre beslenme olur mu?' sorusu üzerine “ Öyle bir şey yok. Kan gruplarına karşı doğal beslenme olamaz. Kan grupları hangi sene bulundu önce onu bulsunlar. O zaman kadar kimse beslenmiyor muydu? Adamı dellendirmesinler!” dedi.



SUNUCU GÜLME KRİZİNE GİRDİ



Cana Karatay'ın bu sözleri üzerine sunucu Türker Akıncı kahkahaya boğulurken “Canan Hocamı dellendirmeyin” diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel