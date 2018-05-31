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Canan Karatay çılgına döndü: Dellendirmeyin beni

Beyaz Tv’de Türker Akıncı’nı sunduğu ‘Ne Var Ne Yok’ programına konuk olan Canan Karatay yine ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Sağlık / 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:23
Canan Karatay çılgına döndü: Dellendirmeyin beni
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Canlı yayında Ramazan ayında oruç tutanlar için iftar ve sahurda yenilecek besinlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay yine çok çıkışlar yaparken bir izleyicinin sorduğu soruya da ilginç bir tepki verdi.

DELLENDİRMEYİN BENİ!

Karatay, bir izleyicinin ‘kan gruplarına göre beslenme olur mu?' sorusu üzerine “ Öyle bir şey yok. Kan gruplarına karşı doğal beslenme olamaz. Kan grupları hangi sene bulundu önce onu bulsunlar. O zaman kadar kimse beslenmiyor muydu? Adamı dellendirmesinler!” dedi.

SUNUCU GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Cana Karatay'ın bu sözleri üzerine sunucu Türker Akıncı kahkahaya boğulurken “Canan Hocamı dellendirmeyin” diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Türker AkıncıBeyaz TvNe Var Ne YokCanan Karatay


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