Yeni Gelin 45. Yeni Bölüm Fragman (14 Nisan 2018)

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 45. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Yeni Gelin 45. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 45. yeni bölüm 7 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 45. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--





Fakat Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirir. Bozok kadınları bir bilinmeze götürülmektedir. Ne konaktakilerin ne de cezaevindeki Baran’ın bundan haberi yoktur. Çünkü onlar kendi canlarının derdindedir.hastanede, Baran da cezaevi koğuşunda ölümle pençeleşmektedir. Konak halkı üç ayrı yerde, üç ayrı şekilde uçurumun kenarındadır.