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Yeni Gelin 45. Yeni Bölüm Fragman (14 Nisan 2018)

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 45. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Gelin 45. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 45. yeni bölüm 14 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 45. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 09 Nisan 2018 Pazartesi 17:11
Yeni Gelin 45. Yeni Bölüm Fragman (14 Nisan 2018)

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 45. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Yeni Gelin 45. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 45. yeni bölüm 7 Nisan 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 45. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Yeni Gelin 45. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Yeni Gelin’in 44. bölümünde Baran sonunda adalete teslim olmuştur, işlediği suçların bedelini ödemektedir. Fakat Baran’ı cezaevinde bekleyen tek şey, mahkûmluk değildir. Düşmanları da onun cezasını vermek için fırsat kollamaktadır.

Şirin, tüm bunlardan habersiz Baran’ı özlemekte, gözyaşı dökmektedir. Kardeşlerini böyle görmeye dayanamayan abiler, küçük bir tatil organize ederler. Bozokları “çılgın” bir kamp tatili beklemektedir. Bu sırada Bozok Konağı’nda da sıradan çılgınlıklar yaşanmaktadır. Ayşe yeniden anne olmaya karar vermiştir.

Bunun için yaptığı kuvvet macununu ne yapıp edip Kalender Ağa’ya içirecektir. Zavallı Kalender Ağa, yine eşlerinin hedef tahtası haline gelmiştir. Ayşe’nin tek amacı kuvvet macununu Ağa’ya içirmek, Asiye ve Möhteber’inki de buna engel olmaktır. Konakta “sıcak” savaş başlar. Bozok gençleri, konakta olup bitenlerden bihaber kampın tadını çıkarmaktadır. Fakat Bozok kadınlarının olduğu bir ortamda en olmaması gereken şey olur. Kamp ateşine turist kızlar da dahil olur. Entrikalar kraliçesi Nazgül duruma kendi yöntemleriyle el koyar. 

Fakat Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirir. Bozok kadınları bir bilinmeze götürülmektedir. Ne konaktakilerin ne de cezaevindeki Baran’ın bundan haberi yoktur. Çünkü onlar kendi canlarının derdindedir. Kalender hastanede, Baran da cezaevi koğuşunda ölümle pençeleşmektedir. Konak halkı üç ayrı yerde, üç ayrı şekilde uçurumun kenarındadır. 
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