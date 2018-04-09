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PKK'nın katıra işkencesi görüntülendi

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığı anlar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.

3. Sayfa / 09 Nisan 2018 Pazartesi 14:27
PKK'nın katıra işkencesi görüntülendi

Ağrı Doğubayazıt İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığını tespit etti. Eylem hazırlığında olan teröristlerin o anları ise SİHA ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvanın kafasına ve ayaklarına saatlerce vurarak işkence yapıldığı, silah ve patlayıcıların boşaltılmasının ardından hayvanın bölgeden uzaklaştırıldığı yer aldı. SİHA destekli yapılan operasyon neticesinde eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kaynak : İHA

İl Jandarma KomutanlığıTeröristler


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