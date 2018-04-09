Pentagon: Suriye'de askeri müdahale ihtimal dışı değil

Suriye rejiminin Duma'da kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten açıklama geldi.



Mattis, kimyasal silahla saldırı sonrası Suriye'de askeri müdahale seçeneğinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.



İNGİLTERE: KİMYASAL SALDIRIDAN SURİYE'Yİ DESTEKLEYENLER SORUMLU



Duma'daki kimyasal saldırıyla ilgili yeni bir açıklama da İngiltere'den yapıldı. Açıklamada, kimyasal saldırıdan Suriye'yi destekleyenlerin sorumlu olduğu belirtildi.



SALDIRI SONRASI İSRAİL SURİYE'Yİ VURDU



Duma'da 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırı sonrası Suriye'deki Esad rejimine ait Humus'taki hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.



Ancak bugün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Humus'taki hava saldırısının İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak Humus'taki hava üssüne 8 füze attığı, 5'nin Suriye savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.



Humus'taki askeri üste 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve ölenlerden 2'sinin İranlı olduğu ileri sürüldü.