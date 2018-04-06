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Senkron Yazılım'da isim değişikliği

Senkron Yazılım, Online Mülk (Site, Ofis ve AVM) Yönetimi Yazılımı’nın adını ’Senyonet’ olarak güncellediğini duyurdu.

Ekonomi / 06 Nisan 2018 Cuma 14:46
Senkron Yazılım'da isim değişikliği

Senkron Yazılım, Online Mülk Yönetimi Yazılımı'nın adını 'Senyonet' olarak güncellediğini duyurdu. Senyonet ile site, ofis ve AVM yöneticileri; aidat, muhasebe, bakım, satın alma ve güvenlik başta olmak üzere tüm yönetim işlemlerini internet üzerinden yönetilebildiği, yönetilen tesislerin sakinlerine kaliteli hizmet sunabildiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Senkron Yazılım Kurucu Ortağı Mehmet Yıldızdoğan, ''Bu değişikliği yalnızca bir isim değişikliği olarak görmemek lazım. Aynı zamanda Mülk Yönetimi yazılımımızın teknolojisini de çok büyük oranda yeniledik. Kullanışlı web arayüzümüz ve mobil uygulamalarımızla, mülk yöneticilerinin ve mülk sakinlerinin maksimum şekilde yazılımdan faydalanmasını sağladık. Bir diğer ciddi değişiklik de yazılımın modüler yapısında oldu. Yazılımı eskiden yalnızca çok büyük siteler ya da AVM'ler kullanabilirken şimdi küçük ölçekli yapıların dahi kullanabileceği esnek bir yapıya dönüştürdük. Yöneticiler, Senyonet'i sadece aidat takip yazılımı olarak kullanabilecekleri gibi isterlerse de uçtan uca tüm fonksiyonları barındıran site yönetim yazılımı olarak da kullanabilecekler'' açıklamasında bulundu. Kaynak : İHA

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