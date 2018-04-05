Pamukkale Üniversitesi 14'üncü sırada

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bilimsel alanda yapılan çalışmaların yanında farklı ülkelerden üniversitelerle yapılan işbirliklerinin aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı araştırma faaliyetlerine de katkı sağlayacağını belirtti.



Gerek öğrenci, gerekse akademik ve idari hareketlilik programları ve projeleri sayesinde ülkeler arası kültürel etkileşimlerin de artacağını vurgulayan Bağ, bu yıl öğrenci hareketliliği bazında 189 üniversite arasında elde edilen 14.'cülüğün, ileriki yıllarda daha yukarı sıralara taşınması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar, öğrenci değişim programları kapsamında 49 farklı ülkede 52 farklı üniversite ile toplamda 810 anlaşması bulunduğunu söyleyerek bu sayıların alınan hibeye oranla her yıl artığını belirtti.



Yakar, 'Kurumumuzda değişim faaliyetleri başarıyla yürütülmektedir. Bu programların içinde Erasmus+ KA103 hareketliliği için 24 Avrupa ülkesi ile 494 anlaşma sayısı mevcut. Anlaşma sayıları her geçen gün artmakta. Özellikle son iki yıldır öğrencilerimizin bu hareketlilik faaliyetine olan ilgisi çok büyük. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'nda 1982 adet başvuru alındı. Başvuru yapan öğrencilerden 565 tanesi tercih yapma hakkı kazandı, fakat alınacak hibe oranında yerleştirme yapılabildiği için ancak 330 öğrenciyi yerleştirebildik. Öğrencilerimizin hareketlilik faaliyetlerine karşı artan ilgileri, kurumumuz adına oldukça önemli bir gelişme. Daha önceleri faaliyetlere gönderecek yeterli sayıda öğrenci bulamazken şimdi yerleştirme yapan öğrencilerin içinden hibe dâhilinde seçimler yapıyoruz' dedi.



Koordinatör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel ise, son iki yıldır Türkiye Ulusal Ajansı tarafından PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'ne verilen hibe rakamlarının arttığı belirterek, Türkiye genelinde 189 üniversite içinde Pamukkale Üniversitesi'nin 14. sırada yer aldığının altını çizdi. Kaynak : İHA