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Cudi'de terör operasyonu

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 05 Nisan 2018 Perşembe 16:25
Cudi'de terör operasyonu
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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan 2018'de Cudi Dağı bölgesinde icrasına başlanılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi







 
Kaynak : İHA

ŞehitPiyadePkkTerör OperasyonuCudi Dağı


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