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Ayşe Aypay'dan İHA'ya özel açıklamalar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından Doç. Dr. Ayşe Aypay, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

3. Sayfa / 05 Nisan 2018 Perşembe 17:52
Ayşe Aypay'dan İHA'ya özel açıklamalar
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Doç. Dr. Ayşe Aypay, yaptığı açıklamada, '4'üncü katta zaten beni de aramış, bulamamış. Volkan Bayar hakkında suç duyurusunda bulunmuştum iftiraları dolayısyla, FETÖ'cü hakaretleri dolayısyıla savcılık ifadeye çağırmıştı. Savcılıktaydım hasbelkader. Yoksa bugün 5'inci cenazeydim ben' ifadelerini kullandı.

O an Rektörlük binasında olmadığı için kurtulduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayşe Aypay, olaydan hemen sonra kameraların karşısına geçti ve Volkan Bayer hakkında defalarca şikayetçi olduklarını söyledi.

'Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü' dedi.


Üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüSilahlı Saldırı


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