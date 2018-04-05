Ayşe Aypay'dan İHA'ya özel açıklamalar

Doç. Dr. Ayşe Aypay, yaptığı açıklamada, '4'üncü katta zaten beni de aramış, bulamamış. Volkan Bayar hakkında suç duyurusunda bulunmuştum iftiraları dolayısyla, FETÖ'cü hakaretleri dolayısyıla savcılık ifadeye çağırmıştı. Savcılıktaydım hasbelkader. Yoksa bugün 5'inci cenazeydim ben' ifadelerini kullandı.



O an Rektörlük binasında olmadığı için kurtulduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayşe Aypay, olaydan hemen sonra kameraların karşısına geçti ve Volkan Bayer hakkında defalarca şikayetçi olduklarını söyledi.



'Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü' dedi.

