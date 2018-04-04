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Teröristlerden hain tuzak

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

3. Sayfa / 04 Nisan 2018 Çarşamba 11:52
Teröristlerden hain tuzak

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Çemişgezek-Hozat ilçesi kırsalı Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı.

Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

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