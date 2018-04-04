Fatih Portakal 3'lü zirveyi de hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı 'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Liderler ortak basın toplantısı düzenledi.



Her fırsatta hükümeti eleştirmek için fırsat kollayan Fox TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, bu kez de 3'lü zirveyi eleştirdi.



Portakal Twitter hesabından, 'Ne ABD'sine güveneceksin ne Rusya ne de İran'ına... 3'lü zirvenin dili aynı telden değil. Cümlelere baktığında anlıyorsun...' ifadelerini kullandı.



Fatih Portakal'ın buna bile muhalefet yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



İşte Portakal'ın o tweeti ve sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:





















Kaynak : Beyaz Gazete Özel