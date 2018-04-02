Aytun Çıray'ın cumhurbaşkanlığı seçimi iddiası

İyi Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü gazetesinden Rahmi Turan'a konuştu.



Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili “Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı konusunda tecrübeli bir siyasetçi olarak ne düşünüyorsun? Nedir tahminin?” sorusuna cevap veren Çıray, “Meral Akşener hanımefendi, Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi 5 puanla geçer ve yeni Cumhurbaşkanı'mız olur.” dedi.



Rahmi Turan ise 'Bence en fazla 2 puan fark olur' diyerek İyi Parti'li Çıray ile bahse girdi.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel