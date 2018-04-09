Antalya'da imam nikahı ile yaşadığı kadının evinde gördüğü kişiyi öldüren tutuklu sanık ile cinayete teşvik ettiği öne sürülen kadının yargılandığı davanın görülmesine başlandı.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Günay Burak Sarı, Diğdem Çevik ve yakınları katıldı.



Sanık Diğdem Çevik, savunmasında sanık Sarı ile 11 ay imam nikahlı olarak yaşadığını ve olaydan 3 ay önce kendisiyle ayrıldıklarını anlattı.



Olay günü arkadaşı Reşat Elma'yı uçağı kaçırdığı için kendi evinde misafir ettiğini belirten Çevik, bu sırada Günay Burak Sarı'nın eve geldiğini aktardı.



Sarı'nın bu duruma tepki gösterdiğini kaydeden Çevik, 'Burak mutfaktan aldığı bıçakla Reşat'ı yaraladı ve ben kendisine tepki gösterdim. Reşat yaralı olarak evden kaçtı, ben ve Burak onu bulmak için dışarıya çıktık ama bulamadık. Burak telefonumu aldığı için polisi ve ambulansa haber veremedim.' dedi.



Kimseyi adam öldürmeye teşvik etmediğini vurgulayan Çevik, suçsuz olduğunu öne sürdü.



Sanık Sarı ise Çevik ile imam nikahlı olarak yaşadığını olay günü yatağında tanımadığı birini görünce ne yapacağını bilemediğini belirtti. Mutfaktan aldığı bıçakla kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü Reşat Elma'yı bacağından yaraladığını anlatan Sarı, onun da o sırada evden kaçtığını bildirdi.



Sarı, kimseyi öldürme niyetinin bulunmadığını ifade etti.



Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Diğdem Çevik'in tahliyesine, Sarı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



- Olay



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 23 Aralık 2017'de Güney Burak Sarı, imam nikahlı yaşadığı Diğdem Çevik'in evinde bulunan Reşat Elma'yı bacağından yaralayarak ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili Sarı ve Çevik tutuklanmıştı. Kaynak : AA