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Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Nisan 2018 Salı 15:17
Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı

Nazım Akkoyun'un kullandığı öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı minibüs, Van'ın Çatak ilçesi ile Pervari arasındaki Altınoluk Köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 14 öğrenci ve 3 kadın yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, yaptığı açıklamada, sağlık durumu ağır olan 3 öğrencinin ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiğini söyledi.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak : AA

Devlet HastanesiAltınoluk112 Acil Servis


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