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Polisten metruk binalar kullananlara 'şok' baskın!

Adana'da polis ekipleri, metruk binaları denetimi sırasında uyuşturucu kullanan 3 kişiyi yakaladı Yakalananlar arasındaki bir kişinin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 10 Nisan 2018 Salı 09:09
Polisten metruk binalar kullananlara 'şok' baskın!
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Adana'da polis ekiplerinin metruk binaları denetimi sırasında uyuşturucu kullanırken yakaladığı 3 kişiden birinin ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki metruk binalarda şüpheli kişilere yönelik denetim yaptı. Bu sırada bir binada 3 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Bu kişiler arasında bulunan Y.A'nın yapılan kimlik tespitinde, bir süre önce Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinden (AMATEM) taburcu edildiği ve ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.


 
Kaynak : AA

PolisMadde BağımlılığıUyuşturucu


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