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Kulislerde konuşulanlar gerçek oldu

Ankara kulislerinde konuşulan “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” iddiası Gabon operasyonuyla gerçeğe dönüştü.

Güncel / 10 Nisan 2018 Salı 13:39
Kulislerde konuşulanlar gerçek oldu

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmıştı. Günler sonra bir köşe yazısında ise operasyonların süreceğinin sinyali gelmişti. 

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Ankara kulislerinde “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” dendiğini yazmıştı. Çevikcan, 'FETÖ'nün, 15 Temmuz'dan sonraki yeni yapılanmasının kodlarının anlaşılabilmesini sağlayacak büyüklükte bir operasyondan söz ediliyor.' ifadesini kullanmıştı.

Bugün haber merkezlerine düşen Gabon operasyonu da kulislerde konuşulanların gerçeğe dönüştüğünün ispatı oldu. Öte yandan operasyonların devam edeceği yönünde yapılan yorumlar devam ediyor. 

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Fetö Terör ÖrgütüMilli İstihbarat Teşkilatı


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