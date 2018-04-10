Kulislerde konuşulanlar gerçek oldu

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmıştı. Günler sonra bir köşe yazısında ise operasyonların süreceğinin sinyali gelmişti.



Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Ankara kulislerinde “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” dendiğini yazmıştı. Çevikcan, 'FETÖ'nün, 15 Temmuz'dan sonraki yeni yapılanmasının kodlarının anlaşılabilmesini sağlayacak büyüklükte bir operasyondan söz ediliyor.' ifadesini kullanmıştı.



Bugün haber merkezlerine düşen Gabon operasyonu da kulislerde konuşulanların gerçeğe dönüştüğünün ispatı oldu. Öte yandan operasyonların devam edeceği yönünde yapılan yorumlar devam ediyor.



MİT'ten büyük operasyon! Hepsini paketleyip Türkiye'ye getirdi Kosova’dan yeni operasyonlara Kosova'dan sonra MİT'ten ikinci FETÖ operasyonu Kaynak : Beyaz Gazete Özel