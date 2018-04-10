USD (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08 EURO (Alış - Satış) : 5,02 - 5,03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Siyaset / 10 Nisan 2018 Salı 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 22.00 sıralarında gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman'ın, tedavisi süren Baykal'a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Ataman Baykal'ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.




Kaynak : İHA

İsmail KahramanCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıCevdet ErdölSağlık Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı