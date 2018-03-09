Seda Sayan'ın skandal ifadeleri için RTÜK harekete geçti

Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e ''Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya'' önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti. Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve ''Ben de inşaatçı kızıyım'' diyen Seda Sayan hakkında iki gün içinde RTÜK şikâyet yağmuruna tutularak 500'den fazla şikâyet iletildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi.



İnşaat işçileri sendikası, Seda Sayan'a şarlatan derken pek çok sosyal medya kullanıcısı da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) programın kaldırılması için çağrıda bulunmuştu.



RTÜK'TEN İNCELEME



Sabah Gazetesi'nden Selçuk Adıgüzel'in haberine göre, programın yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde RTÜK şikâyet yağmuruna tutularak 500'den fazla şikâyet iletildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi.



Konuyla ilgili konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi 'İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz' dedi.



Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve ''Ben de inşaatçı kızıyım'' diyen Seda Sayan, Instagram'da yine bir skandala imza attı.



'SİZ SEDA SAYAN'A TEŞEKKÜR EDİN'



Seda Sayan bugün de Instagram hesabından Mehmet Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda, ''Yahu kadın sizi onore etti onore.. 'Aslanlar gibi' dedi. 'Babayiğitler var' dedi. Siz @sedasayan a teşekkür edin….'' notu dikkat çekti.



İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı:







