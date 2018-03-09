Bedri Baykam'ın son 10 yılındaki seçki sergisi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bedri Baykam'ın “Son On Yıldan Seçki” adlı sergisi açıldı. Bedri Baykam'ın son 10 yılda yaptığı eserlerden oluşan sergi, 7 Mart-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Kiev'de sergilenecek. 4D, Tarihin Röntgencisi ve Boş Çerçeve serilerinden 18 eserin yer aldığı sergi, Baykam'ın tual, 4D ve kavramsal sanat üzerine yaptığı eserleri kapsıyor. Ukrayna Ulusal Akademisi'nin daveti üzerine, Kiev'e gelen Baykam, 138. kişisel sergisi ve aynı zamanda Ukrayna'daki ilk kişisel sergisini açmış oldu. Kaynak : İHA