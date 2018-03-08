Kadınlar 8 Mart için yürüdü

Edremit Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dahilinde belediye hizmet binası önünde toplanan kadınlar Menderes Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler. Yağan yağmura rağmen meydanda toplanan kadınlar bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşını hep birlikte söylediler. Daha sonra Atatürk Anıtına kadınlar çelenk sundu. Kadınlara seslenen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Bizler burada 8 Mart'ı kutlarken ülkemizin sınırları dışında bizlerin özgürlüğü için, ülkemizin bağımsızlığı için mücadele ederek Afrin'de canlarını veren tüm şehitlerin annelerine de Edremit'ten kucak dolusu sevgi ve saygılar sunuyor. Hepsinin tek tek ellerinden öpüyorum” dedi.



Daha sonra Başkan Saka yürüyüşe katılan ve meydanı dolduran kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı. Törenler sırasında bastıran yağmura rağmen kadınlar meydandan ayrılmayınca etkinliğe katılan bazı erkekler kadınlar ıslanmasın diye şemsiye tutmaları dikkatlerden kaçmadı. Kaynak : İHA