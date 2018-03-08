USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD,Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400’ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Dünya / 08 Mart 2018 Perşembe 22:23
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD'de ​Demokrat Partili Senatör Jack Reed ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Ankara'nın Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Senatosu'ndaki oturumda konuşan Reed, “Türkiye'nin S-400 alımı potansiyel olarak ABD ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğini tüm yelpazede tehdit ediyor” dedi.

Scaparrotti ise S-400 alımının sonuçlarından birinin NATO standartlarıyla uyuşmazlık olacağını belirterek, “Sadece ben değil, hükümetimizin diğer üyeleri de bu alımın gerçekleşmesinin diğer sonuçlarını anlatmak için onlarla (Türkiye'yle) konuştu” ifadelerini kullandı. Ama ABD'li general, hangi sonuçları kastettiğini söylemedi.

Türkiye'yle hava savunma tedbirleri ile kullanabileceği sistemleri görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Scaparrotti, “Bu (S-400) anlaşmanın nihai olduğunu sanmıyorum. Onlar, uyumlu sistemi almak için bizimle ve diğerleriyle görüşüyor. Zamanımız olduğunu düşünüyorum ve bu sistemin NATO standartlarına uygun olmadığına onları ikna etmek için bu yöndeki çalışmalara devam etmek istiyorum” diye ekledi.

AvrupaGeneralSavunma SistemiTürkiyeOrgeneral


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı