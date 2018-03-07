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Çapa'da yürekleri ağza getiren yangın!

Travma ve Acil Cerrahi Bölümü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3. Sayfa / 07 Mart 2018 Çarşamba 01:04
Çapa'da yürekleri ağza getiren yangın!
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Bölümü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, Travma ve Acil Cerrahi Bölümü'ndeki hastalar da tahliye edilerek başka bölümlere götürüldü.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın dolayısıyla herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak : AA

Tıp Fakültesiİstanbul Üniversitesi


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