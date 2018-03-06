Afrin’de PKK'ya darbe! Türkmen komutan açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) destek verdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Dunbanlı köyünde yapılan aramada PKK'nın karaborsa şeker deposu ele geçirildi.



TSK tarafından, Suriye sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürdürülüyor.



Harekat kapsamında Dunbanlı köyüne giren Türkmen Muntasır Billah Tümeni mensupları, yaptıkları aramada, bir depoda 300 ton toz şeker ele geçirdi.



Türkmen Muntasır Billah Tümeni Komutanı Firas Paşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada PKK'nın Afrin'de şeker karaborsasını yönettiğini, ele geçirilen 300 ton şekerin YPG/PKK'ya ait olduğunu söyledi.



Ele geçirilen şekerlerin Afrin halkına dağıtılacağını söyleyen Firas Paşa, "Türk Hava Kuvvetlerinin atış desteği yardımıyla Dunballı köyünü özgürleştirdik. Aramada YPG/PKK'ya ait bir depoda 300 ton toz şeker bulduk. Terör örgütü, şekerleri bu ve benzeri depolara yığarak Afrin halkına fahiş fiyatlardan satıyordu. Bu şekerleri gerçek sahibine yani Afrin halkına dağıtmaya başladık. İnşallah Afrinlilerin terör örgütünden gördüğü acıları telafi edeceğiz" dedi.



Kaynak : AA