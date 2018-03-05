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ABD-Rusya anlaştı

Gazeteci Nevzat Çiçek, ABD ve Rusya'nın Suriye ve YPG konusunda anlaştığını söyledi.

Dünya / 05 Mart 2018 Pazartesi 00:04
ABD-Rusya anlaştı
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Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Afrin Operasyonunun ardından Suriye'nin geleceği yeniden dünya gündemine geldi.

ABD destek verdiği YPG'ye karşı başlatılan operasyona tepki gösterirken, terör örgütüne desteklerine devam ettirdi.

'TEK SORUN...'

Fatih Altaylı'nın konuğu olan gazeteci Nevzat Çiçek, Suriye konusunda oldukça dikkat çeken sözler sarf etti.

ABD ile Rusya'nın Suriye üzerinde anlaştığını söyleyen Çiçek 'ABD ve Rusya hem YPG konusunda hem Suriye'nin geleceği konusunda anlaşmış durumda. Tek sorun özellikle YPG konusunda bu gücün kime bağlı olacağı konusu.' dedi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüAfrinTürkiyeSuriyeRusya


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