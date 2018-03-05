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20 terörist daha

Son 1 haftada yurt içinde terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu ’Adil’ kod adlı Tarık Şen’in de aralarında olduğu 7’si ölü toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 05 Mart 2018 Pazartesi 10:46
20 terörist daha

İçişleri Bakanlığı, 26 Şubat-5 Mart haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde, terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında olduğu 7'si ölü toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Bin 79 operasyon yapılırken, FETÖ'den 765, PKK'dan 216, DEAŞ'tan 46 ve aşırı sol örgütlerden 37 olmak üzere toplam bin 64 kişi de yakalandı.

Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan ve nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 169 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıPkk Terör Örgütü


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