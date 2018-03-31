Cemal Engiyurt: Işid'le Fransa arasında arabulucu olabilirim

Beyaz Tv’de ekrana gelen Dinamit programında bu hafta Trump’un Suriye kararı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un küstah teklifi masaya yatırıldı.



Macron’un küstah sözlerini değerlendiren Cemal Enginyurt, Macron’a anladığı dilden yanıt verdi.



FRANSA’YLA IŞİD ARASINDA ARABULUCU OLURUM



Ak Parti ile MHP’nin yaptığı ittifakın ve ortak tavırlarının ABD’yi geri çekilmek zorunda bıraktığını kaydeden Enginyurt “ Fransa YPG /PYD ile arabulucuk yapacağını söylemiş. Biz de IŞİD ile arabulucuk yapalım. Işid canı sıkıldıkça banliyö basıyor, cafe basıyor kafa koparıyor orada. Biz böyle bir şey desek Macron’a yeri göğü yıkarlar.” dedi.



ALAYINIZ GELDİ DE NE OLDU?



‘Aracı da ben olurum’ diyen Enginyurt sözlerine şöyle devam etti;



Böyle Fransa’da oturup Monşer kılıklı yaşayıp oradan ahkam keserek olmuyor böyle işler. 2 bin asker gönderecekmiş göndermezsen namertsin. Hepsi var zaten orada bir sen eksiktin. 1.Dünya savaşından alayınız geldi de ne oldu? Antep’ten, İzmir’den nereye kaçacağınızı şaşırdınız? Memleketinde bir bomba patladı diye korkudan sokağa çıkamayanlar gelecekler Suriye’de barış elçisi mi olacaklar?



Kaynak : Beyaz Gazete Özel