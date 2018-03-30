Çeyrek altın ve altın fiyatları 30.03.2018

Altının gram fiyatı, dünkü sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününe yükselişle 168,7 liradan başladı.



Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 azalışla 168 liradan tamamladı.



Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 168,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 276 lira, Cumhuriyet altını da 1.126 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD ve Avrupa'da piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, bu sebeple altın fiyatlarının dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.



Altının ons fiyatında 1.320-1.350 dolar aralığını takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerden olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatında ise, 165 liranın destek, 171 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.



Kaynak : AA