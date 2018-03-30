Brüt dış borç stoku 453 milyar dolar

Hazine Müsteşarlığı, 31 Aralık itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.



Buna göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,2 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı yüzde 53,3 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 291,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı da yüzde 34,2 olarak hesaplandı. Hazine garantili dış borç stoku da 13,8 milyar dolar oldu.



Kamu net borç stoku ise bu dönemde 262,1 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 877,9 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 28,3 olarak hesaplandı



Kaynak : İHA