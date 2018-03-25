Manisa'da feci kaza: 27 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.



Ramazan K'nın kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü, Gördes - Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı.



Kazada otobüs sürücüsü ile 26 yolcu yaralandı.



Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kamyon sürücüsü Odabaş, ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Gördes - Akhisar yolunda kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü veriliyor.

Kaynak : AA