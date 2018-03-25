Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Tel Rıfat'a operasyon mesajı vererek, 'Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız' dedi.



İşte Erdoğan'ın o açıklaması:



Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız. Muhataplarımızdan Münbiç konusunda da bize verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz. ABD'nin bir an önce Münbiç'in denetimini terör örgütlerinden alması gerek. Terör örgütü Münbiç'ten çıkarılmazsa, biz bölge halkı ile bunu yapmak zorunda kalırız.



Biz müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz her teröristi affetmez indiririz. Aynı şey Kuzey Irak için de geçerli. Eğer terör örgütünden temizlenmezse operasyon bizim için kaçınılmazdır. Teröristlerin cirit attığı yerde egemenlik lafı etmek boş iştir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturan teröristleri halleder geçeriz. Sınırlarımız boyunca yığılan terör örgütünün üzerine sonuna kadar gideceğiz.'