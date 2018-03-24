Apple'dan engellilere özel 13 yeni emoji

Bir gülümseme karakteri olarak başlayan emoji uygulaması hakkında filmleri dahi yapılan bir fenomene dönüşürken engellilerin emoji olarak temsil edilmesini isteyen teknoloji devi Apple yeni bir adım attı. 13 yeni engelli olma durumunu anlatan emojiyi, Evrensel Kod Konsorsiyumu'na sunan Apple engellilerin sanal alemde daha fazla temsil edilmesini hedefliyor.



Yeni sunulan emojilerde kulak cihazı, tekerlikli sandalye ve biyonik elinde aralarında bulunduğu 13 karakter bulunuyor. Farklı deri renkleriyle beraber 45'e yükselecek emojiler bu ay toplanacak Unicod Teknik Komitesi'nde ele alınacak. Emojilerin kabul edilmesi halinde 2019 yılında yeni karakterler tüm cihazlarda kullanılabilecek.



Emojilerin komiteye sunulduğu yazıda engellilerin emoji karakterlerinde daha fazla temsil edilmesi gerektiğinin altını çizen Apple yetkilileri, engellilerin emoji olarak daha fazla görünür olması gerektiğini ifade etti.



Kaynak : İHA