USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

Apple'dan engellilere özel 13 yeni emoji

Engelliler için tasarladığı 13 yeni emojiyi Evrensel Kod Konsorsiyumu’na sunan Apple, duyma, görme ve fiziksel engelli kişileri daha fazla temsil etmeyi hedefliyor.

Teknoloji / 24 Mart 2018 Cumartesi 12:29
Apple'dan engellilere özel 13 yeni emoji

Bir gülümseme karakteri olarak başlayan emoji uygulaması hakkında filmleri dahi yapılan bir fenomene dönüşürken engellilerin emoji olarak temsil edilmesini isteyen teknoloji devi Apple yeni bir adım attı. 13 yeni engelli olma durumunu anlatan emojiyi, Evrensel Kod Konsorsiyumu'na sunan Apple engellilerin sanal alemde daha fazla temsil edilmesini hedefliyor.

Yeni sunulan emojilerde kulak cihazı, tekerlikli sandalye ve biyonik elinde aralarında bulunduğu 13 karakter bulunuyor. Farklı deri renkleriyle beraber 45'e yükselecek emojiler bu ay toplanacak Unicod Teknik Komitesi'nde ele alınacak. Emojilerin kabul edilmesi halinde 2019 yılında yeni karakterler tüm cihazlarda kullanılabilecek.

Emojilerin komiteye sunulduğu yazıda engellilerin emoji karakterlerinde daha fazla temsil edilmesi gerektiğinin altını çizen Apple yetkilileri, engellilerin emoji olarak daha fazla görünür olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : İHA

Teknoloji


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı