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Manisa'da şehir merkezinde korkutan dakikalar

Manisa’da kendisine iş bulunmasını isteyen kişi 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

3. Sayfa / 20 Mart 2018 Salı 12:59
Manisa'da şehir merkezinde korkutan dakikalar
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Olay, 1'inci Anafartalar Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı karşısındaki 6 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işsiz olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Tamer Ö.'yü 6 katlı binanın çatısında gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ilk olarak aşağıdan şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri her ihtimale karşı tedbir aldı. Bir süre sonra çatıya çıkan polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu intihar etmek isteyen Tamer Ö.'yü ikna ederek, aşağıya indirdi. Tamer Ö., amacının şov olmadığını, tek isteğinin iş olduğunu söyledi.

Şehrin en işlek noktasında yaklaşık yarım saat boyunca herkese korkulu dakikalar yaşatan Tamer Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

İntihar Girişimi


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