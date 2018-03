Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın'' dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 3647'ye yükseldiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün toprağa verilecek olan her alanda mücadeleci kişiliği ile kendisini bildiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Afrin şehir merkezinin tamamen teröristlerden temizlendiği müjdesini milletimizle paylaştık. ('Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları üzerine) Biz sizlerle gurur duyuyoruz.



''ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3647'YE YÜKSELDİ''



Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleri ile işbirliği yaparak DEAŞ'ı temizleyeceğinizi söylemiştiniz. Buyurun şimdi PYD'yi de YPG'yi de Mehmetçik'imiz ÖSO nasıl halletti işte ortada. Bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Bizi aldatmaya kalktınız. 5 bin TIR buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz. Silah istedik vermediniz ama terör örgütüne verdiniz. Bu nasıl ortaklık? Bütün o mühimmat bizim elimize geçiyor.



Patlayıcıların kılıç artıklarının temizlenmöesi için ÖSO ve TSK operasyonlarına bir müddet daha devam edecektir. ÖSO ve bizim askerlerimiz arama taramayı devam ettiriyor. Türkiye Afrin'e operasyon başlattığında estirilen havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Önce bir şaşkınlık yaşandı. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Batı ülkeleri de bize Afrin'e girmeyin demeye utandıkları için olacak bir an önce operasyonları bitirin mesajı veriyor. 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safasını büyük ölçüde bitirdik. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevziler gördünüz onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler.



Bu ülkeyi bu vatanı kimselere bırakmadık bırakmayacağız. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar millet olarak birliğimizden kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Hangi bedeli ödetirlerse ödetsinler ezanımızı susturamayacaklar bayrağımızı indiremeyecekler.



Daha dün 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz' diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyorlar. Ne oldu şimdi size? Hep manevra bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler siz PYD'yi terör örgütü değildir diye açıklamadınız mı? Biz PKK'nın bunların siyasi yan kuruluşu olduklarını açıkladığımız halde siz aksini kanıtlamaya çalıştınız. Afrin'de PKK PYD ile savaştık. Ben inanıyorum ki ana muhalefetin Afrin olayında takındığı tavrı MHP ile müşterek olarak Afrin'e olan o dayanışma noktasındaki ruhtan kaynaklanan o seslenişimizi bunlar hazmedemediler. Bunun içine çılgınca değişik şekilde saldırdılar. Sonunda Hakk'a inananlar teslim olanlar buradan muzaffer çıktı.



''OK YAYDAN ÇIKTI ARTIK''



Emirleri sadece milletinden alan bir hükümet ordu var. Buradan açıkça söylüyorum çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıktı artık. Türk millet kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir. Bizi uzak tutmaya çalıştıkları her yerde kendi şartlarımızda daha güçlü şekilde olmak boynumuzun borcudur. Bizim için 2019'un şifresi yenilenmedir tazelenmedir.''